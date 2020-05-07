«Как панцирь черепахи»: фанаты не оценили образ Кэти Пэрри для светского бала

В аналогичном наряде выступала певица Мадонна в начале 90-х. Он является одним из культовых в карьере 61-летней звезды.

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Фото, видео: Instagram @katyperry

Популярная американская певица Кэти Перри поделилась с фанатами образом, в котором планировала посетить светское мероприятие Met Gala, перенесенное из-за пандемии коронавируса. Обычно бал проходит в первый понедельник мая.

Однако в этом году карантин помешал состояться этому шикарному событию. Поэтому звезды не смогли удивить публику своими нарядами. Кэти Перри все же решила показать подписчикам, как она планировала выглядеть на мероприятии и опубликовала фото своего образа в Instagram — кастомизированный корсет марки Jean Paul Gaultier. Так как Кэти находится на поздних сроках беременности, наряд пришлось подгонять под ее фигуру.

В аналогичном образе выступала певица Мадонна в начале 90-х. Этот наряд является одним из культовых в карьере 61-летней звезды.

«То, в чем я хотела бы быть…», — подписала фото Кэти Перри.

Instagram @katyperry

Однако фанаты не оценили образ певицы, а некоторые обвинили Перри в плагиате.

«Моя хорошая, ты собираешься задушить ребенка»;

«Что это? Защитная прокладка во время беременности?»;

«Без потерь… Сдираете образ Мадонны»;

«Выглядит, как панцирь черепахи», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри порвала Instagram новым видео в костюме туалетной бумаги.

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