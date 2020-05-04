Кэти Перри порвала Instagram новым видео в костюме туалетной бумаги

Американская певица посмеялась над паникой вокруг пандемии и набрала миллион просмотров за час.

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Фото, видео: Instagram @katyperry

Тема:
Эпидемия коронавируса

Забавное видео Кэти Перри в костюме туалетной бумаги за час набрало миллион просмотров в Instagram. Певица посмеялась над паникой, которая охватила американцев в период пандемии коронавируса. С самого начала, как только граждане США узнали о COVID-19, с полок в супермаркетах по необъяснимым причинам стали сметать почти все рулоны этого средства гигиены.

На видео Перри, не снимая костюма, складывает пазл на крыльце дома. Затем в таком виде она направляется на кухню, чтобы достать из плиты испекшийся пирог. С ним она идет в комнату, с трудом протискиваясь в дверь — надетый на нее гигантский рулон застревает в проеме.

Instagram @katyperry

«Обожаю тебя!»

«Как мило!»

«Это слишком смешно»;

«Кэти идет на все, чтобы не показывать свой живот»

«Самая красивая туалетная бумага! Люблю тебя, Кэти. Береги себя!» — оценили ролик подписчики.

Неделей ранее Перри аналогичным образом развлекла пользователей, снявшись в огромном костюме санитайзера. Видео, в котором она изображает флакон флакона с дезинфицирующим средством отметили как понравившееся 2,9 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Кэти Перри умерла любимая кошка.

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Тема:
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