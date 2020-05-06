Советская актриса скончалась в ночь на 6 мая.

Названа причина смерти звезды «Мимино» Татьяны Паркиной

Фото: Кадр из фильма «Красное и Черное» (1976 г.)

Известная советская актриса Татьяна Паркина умерла от онкологического заболевания, с которым боролась на протяжении долгого времени. Об этом сообщает сайт KP.RU. Артистка скончалась в ночь на 6 мая. Ей было 68 лет.

Известно, что онкологическое заболевание перешло на последнюю стадию и захватило весь организм. Лечение артистке уже не помогало.

«Она навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», — сказано в некрологе на сайте Союза кинематографистов России.

Татьяна Паркина родилась 13 апреля 1952 года. Она окончила ВГИК. Некоторое время актриса жила в Риге и работала в Рижском эстрадно-концертном объединении. В 1980 году вернулась в Москву и продолжила строить карьеру в столице.

Она известна своими ролями в советских фильмах: «Дочки-матери», «Мимино», «Красное и черное», «Зависть богов», «Не могу сказать прощай» и других кинокартинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный артист России Альберт Панков.

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