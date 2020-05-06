В Москве готовы возобновить в полном объеме приостановленную в связи с распространением коронавируса работу промышленных и строительных предприятий. Об этом завил на совещании с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил, что о возобновлении работы сферы услуг: салонов красоты, непродовольственных магазинов и прочих заведений — пока говорить преждевременно.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что режим самоизоляции после 12 мая в Москве снят не будет и не должен быть ослаблен. Наоборот, его необходимо соблюдать неукоснительно.

«Надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий», - сказал мэр столицы.

По его словам, деятельность на предприятиях должна четко регулироваться предписаниями санитарных врачей, только так можно будет сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию и возвращать к работе одну за другой другие сферы деятельности.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на совещании план по выходу из режима самоизоляции представила Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он включает в себя три этапа.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112