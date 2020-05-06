На фото, которым поделилась известная телеведущая, она выглядит моложе своего супруга, который младше ее на 16 лет.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева поразила поклонников, опубликовав фото, на котором она очень молодо выглядит. На снимке, которым она поделилась с подписчиками в Instagram, она стоит рядом со своим мужем, 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. На ней спортивные штаны, футболка и шапочка. Выглядит 48-летняя звезда телешоу гораздо моложе супруга.

Поклонники были шокированы видом Леры Кудрявцевой. Многие отмечали, что на этом кадре она похожа на подростка и годится своему благоверному в младшие сестры.

Instagram @leratv

«Лера, как 18-летняя девушка!»

«Кто этот пожилой мужчина рядом с девчонкой?»

«Когда жена выглядит лет на десять моложе мужа»

«Ой, да не узнала эту девочку!!!»

«Лера, вам так классно без макияжа», — расточали комплименты фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери.

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