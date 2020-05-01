Подписчики теледивы назвали ее девочку куколкой со взрослым взглядом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @leratv

Фото полуторагодовалой Маши Макаровой не оставило равнодушными никого из подписчиков ее мамы Леры Кудрявцевой. Телеведущая выложила снимок дочери на своей странице в Instagram. Малышка стоит в зеленой толстовке. Ее голова покрыта капюшоном, а взгляд устремлен вдаль.

Этот не по-детски серьезный взор покорил фанатов больше всего. Пользователи отметили, что у маленькой девочки взрослый взгляд. Вдобавок к этому имеются румяные щечки и курносый нос — все, что составляет портрет очаровательного ребенка. Кадр с Машей собрал больше 130 тысяч «лайков». В числе других его отметил композитор Игорь Николаев.

Instagram @leratv

«Лерочка, какая хорошенькая у вас доченька!»

«Невероятно красивый ребенок!»

«Куколка махонькая со взрослым взглядом и осознанием! Обожаю эту девочку!»

«Глаза-озера», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые становятся разлучницами

Последние новости

13:43
Чем восхитил фанатов первомайский образ Любови Толкалиной?
13:29
«Унесенные ветром»: В Петербурге пенсионерка сбросила из окна мошенникам 100 тысяч рублей
13:20
Видео: Boeing 787 врезался в Airbus A380 во время урагана в Дохе
13:11
«Глаза-озера»: Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери
12:54
Крис Пратт предложил фанатам стать пищей для динозавров в «Мире Юрского периода»
12:43
Банки отменили комиссию за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая

Сейчас читают

«Ноги моей мечты»: российская гимнастка устроила дефиле в свадебном платье верхом на муже
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака
Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок