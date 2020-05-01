«Глаза-озера»: Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери
Подписчики теледивы назвали ее девочку куколкой со взрослым взглядом.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Фото полуторагодовалой Маши Макаровой не оставило равнодушными никого из подписчиков ее мамы Леры Кудрявцевой. Телеведущая выложила снимок дочери на своей странице в Instagram. Малышка стоит в зеленой толстовке. Ее голова покрыта капюшоном, а взгляд устремлен вдаль.
Этот не по-детски серьезный взор покорил фанатов больше всего. Пользователи отметили, что у маленькой девочки взрослый взгляд. Вдобавок к этому имеются румяные щечки и курносый нос — все, что составляет портрет очаровательного ребенка. Кадр с Машей собрал больше 130 тысяч «лайков». В числе других его отметил композитор Игорь Николаев.
«Лерочка, какая хорошенькая у вас доченька!»
«Невероятно красивый ребенок!»
«Куколка махонькая со взрослым взглядом и осознанием! Обожаю эту девочку!»
«Глаза-озера», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка.
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