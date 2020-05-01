«Глаза-озера»: Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери

Фото полуторагодовалой Маши Макаровой не оставило равнодушными никого из подписчиков ее мамы Леры Кудрявцевой. Телеведущая выложила снимок дочери на своей странице в Instagram. Малышка стоит в зеленой толстовке. Ее голова покрыта капюшоном, а взгляд устремлен вдаль.

Этот не по-детски серьезный взор покорил фанатов больше всего. Пользователи отметили, что у маленькой девочки взрослый взгляд. Вдобавок к этому имеются румяные щечки и курносый нос — все, что составляет портрет очаровательного ребенка. Кадр с Машей собрал больше 130 тысяч «лайков». В числе других его отметил композитор Игорь Николаев.

Instagram @leratv

«Лерочка, какая хорошенькая у вас доченька!»

«Невероятно красивый ребенок!»

«Куколка махонькая со взрослым взглядом и осознанием! Обожаю эту девочку!»

«Глаза-озера», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка.