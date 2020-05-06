Раскрыто происхождение пистолета, найденного на месте гибели Босова

Пистолет Glock, обнаруженный на месте самоубийства бизнесмена Дмитрия Босова, был наградным. Как стало известно 5-tv.ru, оружием покойного наградили в 2015 году.

На пистолет были оформлены все необходимые документы, передача ствола была официальной. Однако кем и при каких обстоятельствах был награжден миллиардер, не известно.

Дмитрий Босов свел счеты с жизнью в своем загородном комплексе в Подмосковье 6 мая. Тело 52-летнего бизнесмена нашла жена. Также в резиденции был найден пистолет Glock. Одной из версий причин самоубийства, как писал ранее 5-tv.ru, называют скандальное увольнение давнего партнера Босова Алексея Исаева. Покойный обвинил его в хищениях и злоупотреблениях.

Ушедшему из жизни миллиардеру принадлежали компании по добыче угля и антрацита — «Сибантрацит» и «Востокуголь». Также он владел центром дизайна и архитектуры Artplay. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места самоубийства бизнесмена.