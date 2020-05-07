День радио: какую роль изобретение Попова сыграло в жизни блокадного Ленинграда

Сегодня в России отмечают День радио. Изобретение Александра Попова стало одним из величайших в истории науки и техники — именно радиоприемник стал способом сверхбыстрой доставки новостей.

Особую роль это сыграло в годы Великой Отечественной войны. Вся страна собиралась, чтобы услышать сводку с фронтов. А во время блокады Ленинграда Дом Радио стал одним из символов стойкости духа жителей города на Неве.

Вещание не прерывалось ни на минуту. У микрофона выступали Анна Ахматова и Ольга Берггольц. Транслировалась по радио и премьера Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.