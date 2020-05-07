День радио: какую роль изобретение Попова сыграло в жизни блокадного Ленинграда
Радиоприемник российского изобретателя стал в свое время одним из величайших открытий в истории науки и техники.
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Фото, видео: ТАСС / Поляков Анатолий, 5-tv.ru
Сегодня в России отмечают День радио. Изобретение Александра Попова стало одним из величайших в истории науки и техники — именно радиоприемник стал способом сверхбыстрой доставки новостей.
Особую роль это сыграло в годы Великой Отечественной войны. Вся страна собиралась, чтобы услышать сводку с фронтов. А во время блокады Ленинграда Дом Радио стал одним из символов стойкости духа жителей города на Неве.
Вещание не прерывалось ни на минуту. У микрофона выступали Анна Ахматова и Ольга Берггольц. Транслировалась по радио и премьера Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.
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