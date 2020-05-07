Коронавирус не щадит никого — к такому выводу пришел врач одной из столичных больниц, сердечно-сосудистый хирург Леонид Гулиа.

На днях медику диагностировали COVID-19. К счастью, заболевание протекает в довольно легкой форме: врач не нуждается ни в ИВЛ ни в кислородной маске. Однако, по словам Леонида, даже в его случае говорить о том, что инфекция никак не скажется на молодом и здоровом организме с полной уверенностью нельзя.

«Вот почему эта штука такая страшная. Я не рентгенолог, но простыми словами: все темное еще дышит, белое — нет. Да, такая картина не у всех заболевших, но лучше не рисковать», — обратился к подписчикам в Instagram Гулиа, рассказывая о COVID-19 на примере снимков легких различных людей, в том числе, и собственных.

Instagram @leonid.gulia

В социальной сети, а затем и в интервью изданию Sputnik Абхазия Леонид рассказал и о симптомах нового типа коронавируса, которые наблюдались у него в начале болезни. Так, медик утверждает, что первые дни его мучила высокая температура, а также сильный озноб. Спустя еще несколько суток Гулиа перестал чувствовать запах и вкус каких-либо продуктов. Теперь острая и полная ароматов грузинская аджика для него — просто нечто соленое.

«В общем, крайне неприятно все это переносится. На своем опыте, на опыте своих коллег и тех, кто сейчас в нашем институте продолжают активно бороться с данным заболеванием, могу сказать, что оно действительно существует. Все это подтверждено результатами тестирования. Иначе этой проблеме не стали бы уделять столько времени и внимания, если она не была бы настолько социально значимой», — отметил медик.

Сегодня инфицированный доктор временно отстранен от основной работы и находится в самоизоляции. Но чтобы не терять время зря, Леонид тщательно изучает собственный организм, следит за симптомами и составляет так называемую факт-карту. Полученными результатами медик пообещал поделиться с любимыми подписчиками и наглядно показать, как можно справиться с COVID-19 и какие лекарства принимать, чтобы болезнь протекала в максимально легкой форме и не прогрессировала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, при каких симптомах нового типа коронавируса необходимо срочно вызывать скорую помощь.

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