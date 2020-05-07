При каких симптомах нужно непременно вызвать скорую помощь?
Доктор Мясников озвучил конкретные симптомы, при отсутствии которых паниковать и «дергать» врачей по надуманному поводу не стоит.
Закрыть
Смотрите также:
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, /Ахметов Вадим, /Фадеичев Сергей, /Сорокин Донат
Поводом для вызова скорой помощи является одышка, повышенная температура, кашель, а также обезвоживание. Такие симптомы сигнализируют о заболевании организма, заявил главный врач московской Городской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников, пишет URA.RU.
По словам медика, проблемы с дыханием у человека, как правило, проявляются в промежуток с 16:00 до 20:00. При нехватке воды в организме человек чувствует головокружение, сухость во рту, высокое сердцебиение, а также наблюдается редкое мочеиспускание.
Экстренно вызвать медиков необходимо при температуре свыше 38 градусов. При этом Мясников призвал граждан «не дергать» врачей без повода, так как больницы и так забиты пациентами. Если температура ниже 38 градусов, хоть заболевший и чувствует сопутствующие симптомы — ломоту в теле, головную и мышечную боль, тогда ему можно лечиться дома.
При этом главврач московской больницы в случае выявления легкой формы коронавируса напомнил и о «бабушкиных» способах: постельный режим, обильное питье, в том числе бульоны, фрукты, проветривание комнат, жаропонижающее при необходимости, а также позитивный настрой. Мясников подчеркнул, что госпитализации требуют только тяжелые формы COVID-19.
Как сообщал 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 7 мая
- Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19
- 7 мая
- Нетерпеливые жители Курганской области нарушили самоизоляцию и «сухой закон»
- 7 мая
- Бэнкси посвятил рисунок врачам-супергероям
- 6 мая
- Финляндия открывает границы и въезд в страны «шенгенской зоны»
- 6 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 6 мая
- 6 мая
- Когда снимут ограничения по COVID-19 и как поддержат россиян: итоги совещания Путина с министрами
- 6 мая
- Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля
- 6 мая
- Путин: ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах можно смягчить
- 6 мая
- В Минздраве объяснили, почему рано говорить о плато по коронавирусу в России
- 6 мая
- Коронавирус атакует правительство — в кабмине уже третий заболевший!
Читайте также
61%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?