При каких симптомах нужно непременно вызвать скорую помощь?

Доктор Мясников озвучил конкретные симптомы, при отсутствии которых паниковать и «дергать» врачей по надуманному поводу не стоит.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, /Ахметов Вадим, /Фадеичев Сергей, /Сорокин Донат

Тема:
Эпидемия коронавируса

Поводом для вызова скорой помощи является одышка, повышенная температура, кашель, а также обезвоживание. Такие симптомы сигнализируют о заболевании организма, заявил главный врач московской Городской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников, пишет URA.RU.

По словам медика, проблемы с дыханием у человека, как правило, проявляются в промежуток с 16:00 до 20:00. При нехватке воды в организме человек чувствует головокружение, сухость во рту, высокое сердцебиение, а также наблюдается редкое мочеиспускание.

Экстренно вызвать медиков необходимо при температуре свыше 38 градусов. При этом Мясников призвал граждан «не дергать» врачей без повода, так как больницы и так забиты пациентами. Если температура ниже 38 градусов, хоть заболевший и чувствует сопутствующие симптомы — ломоту в теле, головную и мышечную боль, тогда ему можно лечиться дома.

При этом главврач московской больницы в случае выявления легкой формы коронавируса напомнил и о «бабушкиных» способах: постельный режим, обильное питье, в том числе бульоны, фрукты, проветривание комнат, жаропонижающее при необходимости, а также позитивный настрой. Мясников подчеркнул, что госпитализации требуют только тяжелые формы COVID-19.

Как сообщал 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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