Наталию Орейро в сексуальном образе сравнили с Дженнифер Лопес
Звезда сделала пышные кудри на голове и снялась в облегающем латексе.
Фото: www.globallookpress.com /Panoramic
Во время самоизоляции Наталия Орейро, как и другие звезды, радует поклонников снимками из различных фотосессий. Порою эту работу они делают за нее сами. Так, на международной фан-странице знаменитости в Instagram появилась подборка знойных кадров со всеобщей любимицей.
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В кадре певица и актриса позирует в стиле доминатрикс. Дерзкий образ госпожи Орейро подчеркивает эффектными позами. Особое внимание привлекают непривычные для нее густые кудри.
Из-за выбора одежды и укладки подписчики сравнили уругвайку с не менее известной певицей и актрисой пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес. Другие не согласились с такой точкой зрения и указали, что Орейро гораздо стройнее.
«Как она шикарна! Раньше, в детстве, хотела быть на нее прохожей»;
«Прямо Дженнифер Лопес»;
«Как можно быть такой стройной!»
«Самая красивая девушка в мире! Как я ее люблю!» — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, кто и как обманул Наталию Орейро и ее поклонников — Концертный тур знаменитой уругвайской актрисы и певицы был отменен по вине организаторов.
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