Кто и как обманул Наталию Орейро и ее поклонников

«Дикий ангел» не прилетит в Россию — масштабный гастрольный тур Наталии Орейро обернулся громким скандалом.

Шоу отменили, и поклонники певицы поспешили сдать купленные билеты. Но организаторы заявили: денег ждать не стоит.

Пострадавших — тысячи. Более того, среди них и сама певица.

Кто обманул Наталию Орейро и ее поклонников, выяснял Антон Никитин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пензенской области нашли бутылку с посланием Наталье Орейро.