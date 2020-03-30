Кто и как обманул Наталию Орейро и ее поклонников
Концертный тур знаменитой уругвайской актрисы и певицы был отменен по вине организаторов.
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Фото, видео: Instagram @natalia_oreiro_world; 5-tv.ru
«Дикий ангел» не прилетит в Россию — масштабный гастрольный тур Наталии Орейро обернулся громким скандалом.
Шоу отменили, и поклонники певицы поспешили сдать купленные билеты. Но организаторы заявили: денег ждать не стоит.
Пострадавших — тысячи. Более того, среди них и сама певица.
Кто обманул Наталию Орейро и ее поклонников, выяснял Антон Никитин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пензенской области нашли бутылку с посланием Наталье Орейро.
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