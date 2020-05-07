Оказалось, что бывший депутат красноярского ЗакСа занимался не только политической деятельностью, но и курировал бандформирования.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавазадзе, СК РФ

В Следственном комитете РФ прокомментировали задержание бизнесмена и бывшего депутата красноярского ЗакСа Анатолия Быкова.

Представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила информацию о том, что политика подозревают в организации двойного убийства, совершенного в 1994 году.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело по факту убийства двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. „д“, „з“, „н“ ст. 102 УК РСФСР)», — уточнила Петренко.

По версии следствия, в начале 90-х Быков возглавлял одну из небольших преступных группировок. В 1994 году ее 23-летний участник Александр Наумов сильно повздорил с бизнесменом на фоне несправедливо поделенных доходов от преступной деятельности. В результате скандала стороны разошлись, затаив друг на друга большую обиду.

Спустя несколько месяцев Анатолий Быков едва не стал жертвой теракта: перед автомобилем, в котором двигался по трассе политик, произошел крупный взрыв. Произошедшее депутат расценил как попытку покушения на убийство и сразу же вспомнил о заклятом враге и его пособнике Кирилле Войтенко. Обидчиков пострадавший решил ликвидировать.

«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за „жертвами“, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда они на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета», — пояснила представитель СК России.

А также добавила, что ранее правоохранителям удалось привлечь у головной ответственности одного из исполнителей двойного убийства, некого Сергея Бакурова. Суд вынес ему обвинительный приговор и постановил пожизненно заключить под стражу. Позже полицейские смогли задержать второго подопечного Быкова — Владимира Чучкова, а еще через несколько месяцев Владимира Татаренкова — одного из организаторов убийства, по совместительству близкого товарища бизнесмена. Последнего приговорили к 13 годам лишения свободы.

«Следователями проведен полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе были получены показания Татаренкова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков. На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия», — подытожила Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места задержания бывшего политика и бизнесмена Анатолия Быкова.

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