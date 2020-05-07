Один погиб, пятеро пострадали: в Петербурге на стройке обрушились леса

Пять человек пострадали, один погиб в результате обрушения строительных лесов у одного из зданий в центре Санкт-Петербурга.

По информации 5-tv.ru, ЧП произошло во Фрунзенском районе города, на Расстанной улице около 11.15 по московскому времени.

«Это строящееся 11 этажное здание. Пятеро человек госпитализировано, один погиб. Двое в тяжелом состоянии», — сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что скончавшийся — уроженец Узбекистана. По предварительной информации, мужчина упал с высоты 11 этажа. Травмы, полученные им в результате ЧП, оказались не совместимы с жизнью.

5-tv.ru

На месте происшествия работают сотрудники экстренных спецслужб, а также правоохранители. Точные обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре под Санкт-Петербургом, унесшем жизни восьми человек.