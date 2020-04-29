СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара, унесшего жизни восьми человек под Петербургом
В огне погибла многодетная семья — родители и шестеро детей, младшему из которых было всего полтора месяца.
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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_interesting; 5-tv.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии в Выборге. Этой ночью там сгорела многодетная семья. В огне погибли родители и шестеро детей. Самому младшему ребенку было всего полтора месяца.
С места событий передает корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места смертельного пожара в Выборге.
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