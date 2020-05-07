Взрослая дочь участника группы «На-На» пожаловалась, что ее назвали красоткой

Популярность солиста группы «На-На» Владимира Политова приносит дискомфорт его повзрослевшей дочери Алины. Об этом пишет портал 7days.ru. Известно, что девушка не желает связывать жизнь с шоу-бизнесом и считает излишним внимание прессы к своей персоне. Тем не менее, периодически о ней появляются хвалебные статьи в СМИ. По словам девушки, они каждый раз порождают взрыв негатива среди ее хейтеров в соцсетях.

После очередной публикации из разряда «дочь выросла настоящей красавицей» Политова не выдержала.

«Автор статьи, спасибо, конечно, но вы провоцируете жесткий негатив со стороны комментаторов, можно было обойтись без описания моей внешности. Когда в комментариях пишут о том, какая я уродка, это обидно читать. Я знаю, что далеко не красотка, но подобные статьи публикуются который раз, а моя самооценка после прочтения опускается все ниже», — цитирует портал слова Алены.

Однако большинство подписчиков девушки в Instagram все же сходятся на том, что она красива. В комментариях часто отмечают ее сходство с отцом и удивительные глаза.

ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Владимир Политов стал отцом на пике популярности группы «На-на». С женой он развелся спустя десять лет брака. После этого мать девочки увезла ее в Германию. Певец поддерживал общение с дочерью. С тех пор Алена без стеснения признается ему в любви. При этом девушка старается не упоминать имени знаменитого отца, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о группе, самоизоляции и онлайн-общении с фанатами.