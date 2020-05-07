Покончившего с собой Дмитрия Босова наградил оружием глава Южной Осетии

Стало известно происхождение наградного пистолета Glock 19, который был обнаружен рядом с телом покончившего с собой миллиардера Дмитрия Босова. Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, разрешение на огнестрельное оружие было выдано погибшему в 2015 году на основании указа президента Южной Осетии Леонида Тибилова за заслуги перед республикой.

«Оружие наградное. Оно абсолютно законно оформлено на самого Босова. Все легально», — сообщил источник.

Гражданские лица в России не могут официально владеть короткоствольным огнестрельным оружием. Разрешения выдаются только на травматическое или охотничье. Единственным исключением может стать наградное оружие. Как правило, обладатели короткоствольных огнестрельных экземпляров получают их в бывших республиках СССР. Российская разрешительная системы такие награды признает.

По данным телеканала РЕН, подобная схема приобретения оружия имеет определенное распространение. Находившийся в 2015 году на посту президента Южной Осетии Леонид Тибилов мог и не подозревать о том, что наградил бизнесмена.

«Есть определенные люди в администрациях (глав некоторых государств на постсоветском пространстве — Прим.ред.), которые зарабатывают на этом. И есть люди, через которых на таких чиновников можно выйти», — сообщил источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи не нашли рядом с телом Босова предсмертной записки.