Бизнесмен занимал 86 строчку в списке самых богатых людей по версии Forbes.

Следователи не нашли рядом с телом Босова предсмертной записки

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Рядом с телом миллиардера Дмитрия Босова не было найдено предсмертной записки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около тела Босова следователи не нашли предсмертной записки», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что родственники покойного подтверждают, что он был один и покончил с собой. Кроме того, уточняется наличие у бизнесмена разрешения на владение найденного рядом с его телом пистолета Glock 19. Ранее 5-tv.ru сообщал, что оружием покойного наградили в 2015 году.

Тело Босова обнаружила 6 мая жена бизнесмена. Она забеспокоилась, что он не отвечает на звонки и приехала в элитный поселок Усово в Подмосковье, где и покончил с собой ее супруг. Одной из возможных причин самоубийства миллиардера называют недавнее увольнение им одного из близких партнеров — Александра Исаева. Это вызвало громкий скандал. Разлад в отношениях связывают якобы со злоупотреблениями и хищениями со стороны бывшего партнера Босова.

Дмитрий Босов занимал 86 строчку в списке самых богатых людей по версии Forbes. Он был владельцем компаний «Сибантрацит» и «ВостокУголь», а также его компании принадлежало арт-пространство Artplay.

По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.

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