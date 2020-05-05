«Экспериментировать я люблю»: участница «Холостяка» Настя Ковалева о проекте

Популярное шоу «Холостяк», которое смотрят тысячи девушек со всей страны, уже подходит к завершению. Осталось буквально пару выпусков, и Антону Криворотову придется сделать решающий выбор. Зрительницы гадают, кому же отдаст кольцо и свое сердце завидный холостяк: Барбаре, Лизе или Насте? Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Участница Настя Ковалева рассказала, зачем пошла на проект. По словам девушки, она хотела получить новый опыт.

«Я вообще не планировала, у меня не было на это времени, все случилось очень спонтанно: меня утвердили и я согласилась буквально за пару дней до начала съемок. Мне стало любопытно испытать новый опыт. Проект — это социальный психологический эксперимент, а экспериментировать я люблю», — призналась девушка.

Как призналась Настя, ее последние долгие отношения прекратились, потому что она была не готова к бытовой жизни и хотела путешествовать. Теперь она решила сыскать счастье на проекте.

Участница призналась, что находится в шоу было иногда тяжеловато. Дружеские отношения в таких условиях с другими девушками построить сложно. Однако крупных конфликтов у Насти с другими участницами не возникало. С некоторыми она и сейчас продолжает общение.

«Частенько списываемся с Лизой, Сашей, Дашей, Полиной и Чумой… Вряд ли я назову это близкой дружбой, но мы очень мило перекидываемся парочкой теплых словечек», — добавила Настя Ковалева.

Настя работает моделью, и она также, как и многие в этой сфере очень пострадала от введенного карантина. Девушка призналась, что сейчас ее расходы превышают доходы, и как потом налаживать финансовую проблему она не знает.

«Коронавирус подкосил рабочие процессы конкретно! Работа встала на долгую паузу, конца которой пока не видать. Расходы превышают доходы, и сбережения плавно уменьшаются в размерах. Очень надеюсь, что скоро это все закончится, хотя понимаю, что нужно быть готовым ко всему», — поделилась Настя Ковалева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Антон Криворотов случайно «засветил» победительницу «Холостяка».