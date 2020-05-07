Нетерпеливые жители Курганской области нарушили самоизоляцию и «сухой закон»
Запрет на продажу спиртного в Зауралье введен до конца майских праздников, однако привычки оказались превыше всего.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В Курганской области зафиксировали почти сотню нарушений сухого закона. Этот регион — единственный, где на майских праздниках запретили розничную продажу алкоголя.
Ограничения временные, до конца выходных. Направлены на борьбу и с коронавирусом, и с лесными пожарами. Но выдержать пару недель без спиртного у жителей Зауралья не получается. В Кургане даже появились свои бутлегеры, торгующие алкоголем из-под полы.
«Полицейские изъяли у 42-летней жительницы 55 бутылок водки, которыми она незаконно торговала из своего жилого дома», — заявила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.
По всем нарушениям составлены административные протоколы. Продавцам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
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