Нетерпеливые жители Курганской области нарушили самоизоляцию и «сухой закон»

Запрет на продажу спиртного в Зауралье введен до конца майских праздников, однако привычки оказались превыше всего.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Курганской области зафиксировали почти сотню нарушений сухого закона. Этот регион — единственный, где на майских праздниках запретили розничную продажу алкоголя.

Ограничения временные, до конца выходных. Направлены на борьбу и с коронавирусом, и с лесными пожарами. Но выдержать пару недель без спиртного у жителей Зауралья не получается. В Кургане даже появились свои бутлегеры, торгующие алкоголем из-под полы.

«Полицейские изъяли у 42-летней жительницы 55 бутылок водки, которыми она незаконно торговала из своего жилого дома», — заявила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

По всем нарушениям составлены административные протоколы. Продавцам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
7 мая
Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19
7 мая
При каких симптомах нужно непременно вызвать скорую помощь?
7 мая
Бэнкси посвятил рисунок врачам-супергероям
6 мая
Финляндия открывает границы и въезд в страны «шенгенской зоны»
6 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 6 мая
6 мая
Когда снимут ограничения по COVID-19 и как поддержат россиян: итоги совещания Путина с министрами
6 мая
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля
6 мая
Путин: ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах можно смягчить
6 мая
В Минздраве объяснили, почему рано говорить о плато по коронавирусу в России
6 мая
Коронавирус атакует правительство — в кабмине уже третий заболевший!

Читайте также

+12° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.97
1.24 80.06
0.94
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

2:16
Заманчивое предложение для боксера на пенсии: Майку Тайсону дадут за бой $1 млн
2:00
Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19
1:45
«Как панцирь черепахи»: фанаты не оценили образ Кэти Пэрри для светского бала
1:24
Нетерпеливые жители Курганской области нарушили самоизоляцию и «сухой закон»
1:02
Астрономы впервые зафиксировали вспышки радиоволн в Млечном пути
0:51
При каких симптомах нужно непременно вызвать скорую помощь?

Сейчас читают

Евсеев день в опасное Полнолуние: что можно и чего нельзя делать 7 мая
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок