Скончался пилот, пострадавший при жесткой посадке военного Ми-35 в Крыму

Пострадавший при жесткой посадке транспортно-боевого вертолета Ми-35 на аэродроме в Крыму пилот Владимир З. скончался. Как стало известно 5-tv.ru, два других члена экипажа — Семен С. и Артем В. с тяжелыми травмами находятся в Джанкойской ЦРБ.

Жесткая посадка Ми-35 произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета днем 7 мая на аэродроме 39 вертолетного полка в районе Джанкоя. На борту винтокрылой машины не было боекомплекта. В результате происшествия разрушений на земле нет.

По факту жесткой посадки Ми-35 создана специальная комиссия армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Для выяснения всех обстоятельств ЧП к месту происшествия уже направлены специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности жесткой посадки военного вертолета в Крыму.