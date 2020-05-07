Вечный огонь в Петербурге погасила мать двоих детей с печальной историей

Полиция установила личность женщины, которая погасила Вечный огонь на Марсовом поле Санкт-Петербурга. Ею оказалась 27-летняя мать двоих детей с непростой жизненной ситуацией. 5-tv.ru публикует видео с комментарием женщины о ситуации.

«Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Это я виновата в том, что затушила (Вечный — Прим. ред.) огонь на Марсовом поле. Я очень прошу прощения, я сделала это не нарочно. У нас нет жилья, мы боремся сейчас за жилье, двое маленьких детей. Один из маленьких, который самый младший, сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах уехала от мамы и, соответственно, пыталась заглушить боль, страхи свои. Вы меня простите, я правда это сделала не нарочно. Извините, пожалуйста», — раскаялась виновница.

Как стало известно 5-tv.ru, полицейские выписали гражданке штраф, после чего отпустили.

Как сообщал 5-tv.ru, Вечный огонь в Петербурге перестал гореть в ночь на 7 мая. На видеозаписях с уличных камер было видно, что пламя погасила неизвестная женщина. Источник сообщил, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.