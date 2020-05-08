Красавица Надин Зданявичене покинула скандальную телестройку ради искавшего жену артиста.

Андрей Григорьев-Апполонов нашел себе возлюбленную на «Доме-2»

Фото: Кадр из реалити-шоу "Дом 2"

Андрей Григорьев-Апполонов — полный тезка солиста группы «Иванушки International» и его зять — нашел свою любовь на проекте «Дом-2». Артист покинул скандальную телестройку вместе с Надин Зданявичене.

Многие удивились поступку 37-летнего Григорьева-Апполонова и 26-летней Зданявичене. Зрители считали их пару фиктивной и не верили в искренность их чувств друг к другу. Участники шоу тоже удивились, что Надин согласилась лишиться эфиров ради Андрея.

Как напоминают «Дни.ру», Григорьев-Апполонов пришел на «Дом-2» в апреле с целью найти себе жену. Он рассказал, что около двух лет состоял в отношениях с сестрой известного солиста группы «Иванушки International» Юлией. Во время бракосочетания Андрей взял себе ее фамилию. В 2017 году девушка скончалась от приступа астмы.

С тех пор мужчина пребывал в депрессии — в течение трех лет его ни разу не видели с другими девушками. Григорьев-Апполонов утверждает, что все это время пытался унять боль утраты и занимался творчеством. В итоге свою любовь он решил найти на «Доме-2» и, судя по всему, не прогадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек Intеrnational» тяжело переживал утрату своей сестры. Он рассказывал, что «упал на землю и лежал полчаса в истерике», когда узнал о ее смерти. Позднее он также прокомментировал участие своего тезки в «Доме-2».

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