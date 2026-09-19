Рекордная явка: свыше 6 млн россиян отдали голоса на выборах в Госдуму онлайн

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 56 0

В столице в голосовании приняли участие более трех миллионов человек.

Выборы в Госдуму 2026 — сколько проголосовало дистанционно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Более шести миллионов россиян проголосовали на выборах в Госдуму электронно

Число проголосовавших через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму превысило шесть миллионов человек. Об этом говорят данные платформы и портала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Этот результат стал самым высоким за всю историю единых дней голосования, в которых использовались электронные системы. Платформа зафиксировала свыше 3,3 миллиона оформленных бюллетеней.

В организации подчеркнули, что к 22:00 мск явка достигла 82%. При этом в Москве в общей сложности свои голоса отдали 3,12 миллиона граждан, из них 2,7 миллиона сделали это онлайн.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября. В федеральный избирательный список вошли десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Параллельно с думской кампанией в 39 регионах проходят выборы в законодательные собрания, а также выборы руководителей субъектов страны. При этом в восьми регионах глав определяют прямым голосованием, а в трех — через местные парламенты. Выборы завершатся 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по итогам второго дня выборов уровень явки по России составил 44,38%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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