За 36 часов выборов онлайн проголосовали более 2,7 млн москвичей

Более 2,7 миллиона жителей Москвы воспользовались дистанционным голосованием в первые 36 часов выборов в Госдуму. Такие данные обнародовал общественный штаб по наблюдению за выборами в столице на своем портале.

Именно такой формат оказался более востребованным среди москвичей. В организации уточнили, что электронные бюллетени получили 2,7 миллиона избирателей. При этом на участках по месту постоянной регистрации, где голосование проводится с бумажными бюллетенями, выбор сделали почти 400 тысяч человек.

Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что комиссия внимательно изучила все обращения, поступившие за два дня. По его словам, 19 сентября зарегистрировано всего несколько десятков жалоб — незначительное число на фоне общей явки. Он добавил, что в ходе проверки доводы заявителей не нашли подтверждения.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев, в свою очередь, подчеркнул, что наблюдение затронуло все формы голосования и ведется без перерывов. Он также заявил, что подразделения функционируют в обычном режиме.

Кроме того, Ковалев рассказал, что с первых дней выборов система дистанционного электронного голосования подвергается различным кибератакам. По его словам, благодаря работе специалистов их удалось успешно отразить.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к исходу второго дня голосования явка избирателей по федеральному округу составила 44,38%.

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