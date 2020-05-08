Эпидемия COVID-19 не угрожает промыслу рыбы на Камчатке

Отмена может привести к дефициту рыбы и росту цен.

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Фото, видео: ТАСС / Буймистров Игорь, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Большую рыбалку готовятся открыть на Камчатке. Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса власти края решили не менять традиционные сроки начала промыслового лова лосося.

Отмена может привести к дефициту рыбы на прилавках, росту цен, а также подорвать экономику региона. Чтобы свести риски заражения рыбаков к минимуму, во время промысла особое внимание уделят соблюдению санитарных требований.

Путина на полуострове начнется с 1 июня. По предварительным прогнозам, в этом году на Камчатке планируют добыть 240 тысяч тонн рыбы лососевых пород.

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