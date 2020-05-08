Анна Ковальчук впервые за долгое время показала своего подросшего сына
Прежде звезда сериала «Тайны следствия» позволяла публике увидеть Добрыню всего несколько раз.
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Фото, видео: РИА Новости /Сергей Компанийченко, Instagram @annakovalchuk313
Народная артистка РФ Анна Ковальчук впервые за долгое время показала публике своего сына Добрыню. Короткое видео с ним она опубликовала в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.
Видео снял сам десятилетний Добрыня. Короткий ролик с быстрой сменой множества селфи в разной одежде он выложил на своей странице в TikTok. Довольная творчеством сына Анна продублировала видео у себя в Instagram.
Как отмечают «Дни.ру», Ковальчук очень редко показывает своего сына публике. Прежде поклонники видели мальчика всего несколько раз. Отцом Добрыни является второй муж Анны — миллионер Олег Капустин. От первого брака актриса воспитывает 19-летнюю дочь Злату.
Как сообщал 5-tv.ru, Анна Ковальчук получила звание народной артистки РФ в конце марта 2020 года. Почетное звание ей присвоил президент РФ Владимир Путин.
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