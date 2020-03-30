Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Владимир Путин наградил почетными званиями, орденами и медалями ряд российских деятелей культуры.
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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya, Natalia Shakhanova; Instagram @annakovalchuk313
Актрисам Анне Ковальчук, Марии Мироновой и Наталье Савченко, а также актеру Алексею Кравченко присвоено звание народный артист России — за большие заслуги в области искусства. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Анна Ковальчук известна публике по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита». Мария Миронова — лауреат нескольких престижных театральных премий, снималась в таких фильмах, как «Олигарх», «Статский советник», «Свадьба» и многих других. Наталья Савченко играла в сериалах «Громовы» и «Тихий дон», а также сыграла множество ролей на сцене Тульского театра драмы. Алексей Кравченко известен по ролям в фильмах «Иди и смотри», «9 рота» и по многим популярным сериалам.
Этим же указом звания народного артиста присвоены главному дирижеру музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликсу Коробову и артисту ансамбля народного танца имени Моисеева Александру Тихонову.
Кроме того, орденом Дружбы награждены актеры Владимир Конкин, известный по роли Шарапова в «Месте встречи изменить нельзя» и Андрей Шарков. А художественный руководитель Театра эстрады имени Райкина Юрий Гальцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Еще ряд деятелей культуры удостоен звания заслуженных артистов РФ, а также орденов и медалей.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru Владимир Путин присудил отличившимся россиянам президентские премии за вклад в развитие искусства и просветительскую деятельность.
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