Ни шагу без контроля: россиян попросили носить при себе документы на квартиру

Во избежание проблем с законом на фоне всеобщего режима самоизоляции россиянам необходимо носить при себе не только удостоверение личности, но и документы на недвижимость. К такому выводу пришли сотрудники судебно-экспертной палаты (СЭП) России, пишет ТАСС.

Специалисты отметили, что с каждым днем режим ограничений дается гражданам все труднее, а потому многие готовы поступиться рекомендациями врачей и отправиться гулять, несмотря на риск заразиться смертельной инфекцией. Как известно, сегодня в целом ряде регионов патрульные службы следят за строгим исполнением россиянами приказа правительства и нередко штрафуют заядлых нарушителей. Так, чтобы не нарваться на неприятности и в случае чего доказать правоту, необходимо иметь при себе все важные документы.

«Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», — пояснили в пресс-службе СЭП.

Для наглядности эксперты организации составили памятку, в которой закреплен перечень документов, обязательных к ношению, а также рекомендации, как правильно вести себя с правоохранителями, чтобы избежать конфликтных ситуаций на почве недопонимания. В том числе, здесь есть и положения, в которых раскрыты самые популярные схемы обмана мошенников на фоне сложной обстановки с COVID-19.

В заключение, сотрудники СЭП напомнили гражданам, что сегодня нет ни единого нормативно-правового акта, который бы регламентировал права и обязанности граждан в период самоизоляции и не был признан законным. Так, оснований для несоблюдения режима ограничений в различных субъектах России попросту нет.

«Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики», — акцентировали внимание граждан в пресс-службе организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Подмосковья продлили режим самоизоляции и действие цифровых пропусков. Кроме того, с 12 мая 2020 года жители региона будут обязаны надевать медицинские маски по выходу из дома.

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