А вы ответите? 7 сложных вопросов, с которыми справился Александр Друзь

В истории интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь стал первым магистром. Более 40 лет он отвечает на каверзные вопросы телезрителей. 10 мая Друзю исполнилось 66 лет! 5-tv.ru собрал семь вопросов, с которыми он справился. Проверьте, сможете ли вы дать на них правильные ответы.

Вопрос о криминальной полиции

Из людей каких профессий состоял штат первой в мире криминальной полиции знаменитой французской «Сюрте»?

Если готовы узнать ответ на этот вопрос, прокручивайте вниз!

kinopoisk.ru

Ответ: «Никто так эффективно не может бороться с преступниками, как сами преступники», — считали во Франции. Александр Друзь ответил, что первая в мире криминальная полиция состояла из профессиональных преступников и не ошибся!

Вопрос о верблюде

Почему «королю города» автомобилю «Вольво» нужен спидометр, а «королю пустыни» верблюду достаточно часов?

Есть догадки? Проверьте себя ниже.

Global Look Press / image broker

Ответ: Магистр телеигры Александр Друзь заметил, что спидометр — это прибор, который измеряет не только скорость, но и расстояние, пройденное автомобилем. А верблюд двигается в пустыне с постоянной скоростью, чтобы определить пройденное расстояние, не требуется спидометр — достаточно назвать время. И это правильный ответ!

Вопрос о колоннах Парфенона

Какие из колонн греческого Парфенона тоньше, а какие толще и почему?

Если придумали вариант, то убедитесь в его правильности ниже.

Global Look Press / image broker

Ответ: Друзь предположил, что крайние колонны сделаны толще потому, что по краям больше пустого пространства. Те колонны, которые стоят рядом друг с другом, должны казаться толще — поэтому греческие архитекторы делали их тоньше. В противном случае не будет правильного восприятия храма.

Вопрос о подсолнухах

В 1990 году в Голландии на рекламных плакатах можно было прочесть фразу: «Подсолнухи затмили наши тюльпаны». Чьи это были подсолнухи?

Готовы узнать правильный ответ? Смотрите после изображения.

Global Look Press / World History Archive

Ответ: Друзь был убежден, что подсолнухи были написаны Ван Гогом. И верно: в 1990-м Голландия торжественно отмечала столетие со дня смерти великого голландского художника Ван Гога. В этот год одна из лучших картин Ван Гога «Подсолнухи» затмила символ Голландии — тюльпаны.

Вопрос к Вольтеру

Однажды великому Вольтеру задали вопрос: «Какое из двух мест пребывания вы бы предпочли?» Вольтер ответил, что в первом лучше климат, зато во втором — лучше компания. О каких местах пребывания шла речь?

О чем говорил Вольтер? Правильный ответ ждет вас внизу.

Global Look Press / image broker

Ответ: «Безбожник Вольтер отозвался об этих двух местах так пренебрежительно, потому что этими местами были Рай и Ад», — заметил Александр Друзь и заработал очко команде знатоков.

Вопрос о французской поговорке

«Прищеми французу нос и ответишь на вопрос». Какой загадан предмет?

Есть ответ? Проверьте его ниже.

Global Look Press

Ответ: Магистр игры догадался, что прищемить французу нос можно только одним предметом, называемом по-французски «пенсне». Пенсне — очки, у которых нет дужек. Они держатся за счет зажима на переносице.

Вопрос о «путешественниках»

Целых пять тысяч лет продолжалось их путешествие из Египта. В пути чего только с ними не было: они и менялись с виду, и поворачивались слева направо, и ложились на спину, и становились на голову. Многие из них погибли, но зато к оставшимся в пути присоединились новые. После долгих скитаний они стали нашими постоянными спутниками. Назовите их.

Правильный ответ — после картинки.

Global Look Press

Ответ: Самуил Маршак описал путешествие букв. Интересно, что во время обсуждения ответа в кругу знатоков Александр Друзь подумал о буквах, но знаток Федор Двинятин оспорил эту точку зрения. Двинятин предположил, что буквы произошли из Финикии, а в Египте были иероглифы. Тем не менее, капитан команды Алексей Блинов дал ответить Друзю, и благодаря этому знатоки заработали очко своей команде.