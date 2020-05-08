Очередной шедевр: Little Big представили новую песню и клип Hypnodancer

Для кого-то самоизоляция — невыносимая мука, а для кого-то — еще одна возможность расслабиться и полностью отдаться творческим порывам. Участники группы Little Big, несомненно, входят во вторую категорию.

Так, несколько минут назад на официальном YouTube-канале коллектива, а также в Instagram состоялся релиз новой песни и клипа под названием Hypnodancer (Один из вариантов перевода «Гипнотический танцор»).

В забавном ролике музыканты показали один день из жизни любителей игры в покер, по совместительству — карточных шулеров. Поздно ночью участники группы набиваются в казино, где посредством гипнотических танцев вводят в пограничное состояние всех присутствующих и крадут все имеющиеся деньги.

Instagram @littlebigband

«Очередной шедевр! Браво!»

«Кажется, кто-то придумал новый челлендж!»

«Клип просто нереальный! Обалденно получилось!» — восторженно отзывались фанаты Little Big в комментариях после просмотра клипа.

Всего за несколько минут ролик набрал в YouTube почти полмиллиона просмотров. Вероятно, музыкантов можно поздравить с очередным хитом.

Little Big — российская панк-поп-рэйв-группа, основанная в Петербурге в 2013 году музыкантом Ильей Прусикиным. В составе коллектива шесть человек. В том числе, две дамы: солистка Софья Таюрская и бэк-вокалистка, бывшая участница группы «Ленинград», Флорида Чантурия.

В 2020 году группе выпала честь представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Музыканты планировали выступить там с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса состязание отменили. Несмотря на столько грустную новость, велика вероятность, что Little Big исполнят свой «долг» в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Дмитрий Нагиев учится танцам у «пухляша» из группы Little Big.