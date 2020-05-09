Тяжелый карьерный путь и неудачный брак: с чем столкнулась Светлана Зейналова?

Российская телеведущая Светлана Зейналова, прославившаяся благодаря программе «Доброе утро» на федеральном канале, известна почти каждому зрителю нашей страны. 8 мая звезда отметила свой день рождения — ей исполняется 43 года. Об этом сообщает 7days.ru.

Зейналова родилась в 1977 году в Москве. Ее отец Автандил Исабалиевич был журналистом, а мама Галина Алексеевна — инженером. Когда у главы семейства начала налаживаться карьера, и он занял должность чиновника в сфере сельского хозяйства, мама Светланы ушла с работы и стала заниматься домашним хозяйством.

Карьера отца Зейналовой шла в гору: его повысили до помощника министра. Потом он дополнительно открыл свой бизнес. Однако после распада СССР начались большие проблемы, и ему пришлось прекратить собственное дело.

У Светланы Зейналовой есть старшая сестра — Ирада, которая также построила карьеру в журналистике и стала известной телеведущей. У сестер очень близкие взаимоотношения. Ирада в детстве много помогала с воспитанием Светланы.

«Ирада была отличницей, а я училась не очень хорошо, и она постоянно занималась со мной. Мы, кстати, посещали разные школы. Я — гимназию № 67, которая находилась недалеко от музея-панорамы „Бородинская битва“. Там был биологический класс. Я мечтала уехать в горы Кавказа разводить зубров», — вспоминала Светлана.

В отличие от своей сестры Светлана была очень скромной девочкой. Она боялась отвечать на уроках и стеснялась общаться с мальчиками. Телеведущая считала себя гадким утенком: некрасивым и неинтересным для сверстников.

Побороться с комплексами и внутренней зажатостью Светлане Зейналовой помог театр. Телеведущую проступила в театр «Щепки». Однако, чтобы покорить приемную комиссию, ей пришлось три года отучиться на психологическом факультете педуниверситета.

После получения диплома Светлана стала работать в театре «У Никитских ворот». Роли были небольшие, и девушке приходилось дополнительно подрабатывать официанткой.

ТАСС / Александр Щербак

Вдруг подруга Зейналовой предложила ей место на радио MAXIMUM. Первые эфиры были для ведущей сложными и не особо удачными. Однако Бачинскому и Стиллавину ее манера понравилась. Светлана начала зарабатывать популярность, ее приглашали в шоу знаменитые ведущие.

В этот момент в театре Зейналову поставили перед выбором: либо радио, либо сцена. Выбор был очевиден — первый вариант. Причем из труппы театра она ушла не только из-за недовольства руководства. У Светланы тогда начался роман с программным директором радио MAXIMUM Алексеем Глазатовым. Он-то и уговорил Зейналову сделать выбор в пользу работы диктором.

Однако потом Алексей решил сменить работу и ушел на «Европу Плюс», а руководство MAXIMUM начало искать причины для увольнения Светланы. На другие радиостанции ее не брали — корпоративная политика требовала, чтобы муж и жена трудились в одном месте, а Глазатов, в свою очередь, не хотел продвигать Зейналову на «Европе Плюс», боясь осуждения коллег.

Работу на телевидении Зейналова даже не рассматривала. Но тут подруга ей предложила попробовать пройти кастинг на передачу «Доброе утро». Светлана понравилась директору канала, и ее утвердили на должность. В эфирах она общалась со многими популярными людьми и все больше зарабатывала любовь зрителей. Однако не забывала телезвезда и про актерскую сферу: девушка снялась в эпизодах картин «Московская сага», «Боцман Чайка», «Кухня. Последняя битва».

Личная жизнь

В личной жизни Светлане Зейналовой везло куда меньше. Когда девушке был 20 лет, она чуть не попала под машину. Знакомство с водителем оказалось судьбоносным. Однако отношения продлились всего три месяца, и загадочный бойфренд исчез. Спустя некоторое время молодой человек пытался вернуться к Светлане, но она не дала ему шанса.

В университете у Зейналовой появился новый парень — Ваня, который учился на два курса старше. Однако эти отношения прекратились спустя два года.

«Ваня выпускался из училища, работы не находилось. Он истерил, я тоже. В какой-то момент, устав от склок, попросила оставить меня одну, чтобы прийти в себя. Он не соглашался, и я заявила: «Тогда расстанемся», — делилась Светлана.

После расставания с Иваном Зейналова долго не могла начать новые отношения. Однако в театре «У Никитских ворот» один коллега привлек ее внимание. Пара вскоре начала жить вместе. Но из-за проблем с деньгами Светлане приходилось работать официанткой, а молодой человек считал себя выше этой работы.

Однажды ее бойфренд с друзьями пришел в кафе, где работала Зейналова, но постыдился своей девушки и покинул заведение. Но закончился роман не из-за снобизма любовника — наглый кавалер просто сбежал, прихватив из дома все деньги.

Тут и начался роман Светланы с Алексеем Глазатовым. В их отношениях инициативу больше проявляла телеведущая: приглашала на свидания, дарила подарки. Девушка очень ревновала возлюбленного — вокруг директора радио всегда крутились толпы поклонниц.

Только спустя пять лет пара поженилась. Влюбленные казались очень счастливы, им пророчили много лет совместной жизни. Однако у супругов часто возникали конфликты, повлияло и увольнение Светланы с работы из-за мужа. Помимо этого девушка неожиданно забеременела, но потеряла ребенка.

«В этот момент я узнала, что жду ребенка, беременность закончилась трагически на раннем сроке. Шок был настолько сильным, что до сих пор от него окончательно не отошла. Хотелось закрыть глаза, выехать на перекресток и ждать, пока кто-нибудь врежется. Потому что в жизни теперь не было ничего: ни ребенка, ни работы», — вспоминала Светлана.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

После этого Светлана Зейналова забеременела во второй раз. У супругов родилась девочка Саша. Однако с самого рождения у девочки были проблемы со здоровьем. В восемь месяцев у нее обнаружили порок сердца и малышке пришлось делать операцию.

Позже Саше поставили диагноз — аутизм. Это стало ударом для Алексея. Он реже появлялся дома, у него началась депрессия. Зейналова в одиночку тянула ипотеку и оплачивала няню. В итоге пара приняла решение расстаться.

Алексей не долго переживал. Спустя некоторое время он начал отношения с коллегой по работе. Новая возлюбленная Глазатова пыталась выжить Светлану с радиостанции. Однако уволился в итоге сам Алексей.

На тот момент Зейналову мало интересовали интриги на работе и новые отношения бывшего супруга. Она была полностью поглощена здоровьем дочери. Помимо этого, Светлана теряла друзей: люди открыто говорили, что им неловко находиться рядом с «особенной» девочкой. Школы отказывались принимать Сашу.

Телеведущая решила публично рассказать о заболевании дочери.

«Не думала ни о каком пиаре, просто хотелось, чтобы все знали: она есть! Пусть не такая, как все, — но тоже умная, добрая, хорошая. И имеет право жить в обществе, учиться, мечтать, получать профессию. Сейчас дочка ходит в школу по системе инклюзии. Учится с обычными детьми, но есть предметы, которые особенные малыши изучают в своем классе», — делилась телезвезда.

Через некоторое время у Светланы появился новый ухажер — маркетолог Дмитрий Ленский. Он подружился с дочерью телезвезды и ни капли не боялся воспитывать особенного ребенка. В 2018 году Зейналова родила Дмитрию дочь Веронику. Телеведущая призналась, что молодой человек не смог сдержать слез, когда взял малышку на руки.

Однако недавно фанаты заметили, что Светлана Зейналова удалила все фото с Дмитрием из социальных сетей, никак это не прокомментировав. Но в интервью на передаче на одном федеральном канале Светлана призналась, что их отношения закончились.

«Я была старше и опытнее. Дай Бог ему здоровья! Я очень сильный человек, со мной рядом находиться непросто, многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот, кто мне рот заткнет! Самое интересное в моей жизни — это я. Нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть в одни игрушки. И не будет пытаться меня переделать или вытащить», — заявила Светлана Зейналова.

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