В режиме видеоконференции премьер-министр проверил, как кабмин исполняет поручения президента о мерах поддержки ветеранов к 75-летию Победы.

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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Михаил Мишустин провел рабочее совещание с министрами экономического блока правительства. Разумеется, в режиме видеоконференции. Премьер сейчас проходит лечение от коронавируса в одной из государственных больниц.

В ходе онлайн-встречи Мишустин проверил, как кабмин исполняет поручения президента о мерах поддержки ветеранов к 75-летию Победы.

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