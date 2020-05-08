В Грузии организаторам «Бессмертного полка» запретили использовать символику

Организаторам памятной акции «Бессмертный полк» в Грузии, проведение которой запланировано в режиме онлайн из-за угрозы распространения коронавируса, запретили использовать коммунистическую символику. Служба государственной безопасности страны направила соответствующее письмо президенту Национального конгресса славянских народов Анжелике Захаровой.

По ее словам, в документе содержится призыв председателя комиссии «Хартия Свободы» Сулхана Гоцадзе не допустить во время онлайн-шествия «Бессмертного полка» пропаганду «коммунистического тоталитаризма».

«Мы в этом году, как и многие страны, будем проводить „Бессмертный полк“ в режиме онлайн. Заблаговременно мы предупредили об этом государственные власти. Мы получили вчера предупреждение от службы государственной безопасности о том, что мы в онлайн-шествии не можем использовать коммунистические знаки: георгиевскую ленточку и красные знамена, звезды», — сказала Анжелика Захарова.

Президент Национального конгресса славянских народов добавила, что в случае нарушения запрета власти страны обещают применить государственные меры реагирования.

9 мая в Грузии является официальным выходным днем. Чрезвычайный режим в стране, объявленный из-за угрозы распространения коронавируса, действует до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию «Бессмертный полк».