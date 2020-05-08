Более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию «Бессмертный полк»

Большинство россиян считают необходимым провести акцию «Бессмертный полк» и транслировать фотографии участников войны и их близких на различных интернет-платформах. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, 82% респондентов поддерживают проведение ежегодной акции 9 мая в онлайн-формате. Кроме того, граждане РФ сочли важным также проведение других мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, «Минуту молчания» считают обязательной 94% опрошенных, а 69% россиян одобряют акцию с включением фонариков в окнах домов в определенное время в память о погибших.

При этом отмечается, что абсолютное большинство граждан страны (93%) считают День Победы общероссийским праздником и, несмотря на распространение коронавируса, большая часть населения РФ планирует поздравить ветеранов: 84% — по телефону, а 79% — письменно, в рамках акции «Письмо Победы» с поздравлениями от школьников и студентов.

Кроме того, 78% респондентов убеждены в необходимости организовать коллективную видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны, а 75% процентов хотят провести акцию «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных желаний ветеранов.