Создатель паблика «Омбудсмен полиции» арестован по делу о вымогательстве
Решение о заключении под стражу Владимира Воронцова вынес Тверской суд Москвы.
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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов арестован на два месяца по делу о вымогательстве. Как стало известно 5-tv.ru, Тверской суд Москвы 8 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу до 6 июля 2020 года.
Владимиру Воронцову инкриминируется вымогательство крупной суммы у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение интимных фотографий. Речь идет о скандале, который разгорелся в УВД на Московском метрополитене.
В своем заявлении потерпевший рассказал, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений московского ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в сеть. Когда потерпевший отказался платить, дискредитирующие снимки были опубликованы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявили обвинение.
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