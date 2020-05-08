Создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявили обвинение

«Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов может продолжить свою деятельность в колонии. В четверг вечером ему предъявлено обвинение в вымогательстве. По версии следствия, Воронцов требовал у бывшего сотрудника МВД 300 тысяч рублей. Вопрос об аресте подозреваемого решат в ближайшее время.

Как выяснил Александр Сафиуллин — самопровозглашенный правозащитник — личность неоднозначная и не раз попадал в скандальные истории.

С обыском к Владимиру Воронцову, оперативники при поддержке бойцов СОБРа пришли рано утром. Но открывать он даже не собирался. Зато успел сделать несколько новых публикаций в сети. Дверь пришлось вскрывать самостоятельно. Пока одна группа заходит из подъезда, другая спускается с крыши.

Несколько минут и хозяин квартиры появляется в сопровождении сотрудников. Внимание привлекает неожиданный аксессуар на поясе, Воронцов проснулся всего минут 15 назад, но уже с кобурой.

«У вас висит кобура, для чего?»

«Это мое законное оружие».

«Вы дома с оружием ходите?»

С этого момента Воронцов — подозреваемый в вымогательстве. Триста тысяч, по версии следователей, он требовал у сотрудника полиции.

«В октябре 2017-го ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее и потребовал триста тысяч рублей, угрожая выложить фотографии полицейского в общий доступ. После того, как отказался выплатить, дискредитирующие фотографии были опубликованы в группе», — рассказывает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по г. Москве Владимир Васенин.

Это лишь фрагмент фотографии, которую Воронцов в итоге выложил в сеть. Опубликовал, прекрасно понимая, что для действующего сотрудника полиции это закончится увольнением. Но для самопровозглашенного омбудсмена — это лишь один из эпизодов. Не так давно в сети появилась переписка Воронцова еще с одной сотрудницей полиции, и там опять встает вопрос оплаты услуг правозащитника.

«Здравствуйте, извините за беспокойство, не подскажете, поднималась ли тема регресса по отношению к сотрудникам? Реально ли если в суд подадут хотя бы сумму уменьшить до реальной?»

Vavorontsov: «Если я прилечу на суд, то да»

id4480912: «Приезжайте к нам. Какие расценки?»

Vavorontsov: «Ну в районе 30, либо натурой, БДСМ-вечеринка в стиле я твой господин»

«Владимир, а что вы ответите на то, что за свои услуги вы требовали круглую сумму денег и склоняли к сексуальным действиям?»

«Пойдем, я склоню тебя к сексуальным действиям. Пойдем?»

Но пожалуй самой громкой историей до этого дня — была публикация откровенных фейков о коронавирусе. В паблике Воронцова появился пост, в котором утверждалось, что в Институте ФСБ в Санкт-Петербурге 70% офицеров и курсантов инфицированы, но их заставляют делать зарядку. В течение нескольких часов стало понятно, что это вранье и последовало официальное опровержение. Воронцов тут же заявил — он не собирается проверять, то что публикует.

«Владимир Воронцов неизвестен, не пользуется авторитетом и стал известен только благодаря вот этому скандальному инциденту», — заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Зато известно, про отношения Воронцова с Тесаком-Марцинкевичем, который сел в тюрьму за карательные операции против гастарбайтеров и предполагаемых педофилов. Так же Воронцов стал появляться на мероприятиях Ходорковского, чья организация, признана в нашей стране нежелательной.

Судя по этим кадрам представил бывшего милиционера миллионеру журналист Коротков. Это он раскрыл имена и данные российских летчиков, воевавших с террористами в Сирии, сделав их возможными объектами мести запрещенной в России ИГИЛ.

И вот теперь Воронцов — подозреваемый в вымогательстве. И по этой статье грозит реальное наказание. Следователи уже опросили того самого полицейского, ставшего жертвой вымогателя, и по нашим данным даже провели очную ставку. А уже завтра суд изберет меру пресечения для омбудсмена самозванца.