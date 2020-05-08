Прокуратура нашла нарушения в больнице под Владимиром для больных COVID-19

Прокуратура нашла нарушения после сообщений медперсонала клинической больницы в городе Карабаново Владимирской области о катастрофической нехватке оборудования и лекарств. Учреждение было ранее перепрофилировано для заразившихся коронавирусом.

Одна из медсестер Ольга Овинникова выложила в сеть фотографии ожогов на своем лице, полученных в результате остатков токсичных дезинфицирующих средств на защитных масках. По ее словам, у нее даже был анафилактический шок.

«Одноразовые костюмы химзащиты замачиваются в хлорке и используются по несколько раз, благодаря этому имеем ожог второй степени», — пояснила она, добавив, и другие ее коллеги также получили подобные раны.

По ее словам, врачи и медсестры, которые работали с пациентами с подозрениями на коронавирус, сообщали во все возможные инстанции о нехватке средств индивидуальной защиты. Доходило до того, что спецкостюмы приходилось носить по очереди.

Затем в Карабаново стали свозить пациентов из соседних районов даже без явных симптомов обычной пневмонии.

В итоге весь медперсонал терапевтического отделения оказался на карантине. У некоторых COVID-19 уже подтвержден. Несколько медиков в тяжелом состоянии отправлены в столицу, спасать их во Владимирской области просто некому.

Старшая медсестра Нина Рогова тоже инфицирована. Из дома по видеосвязи рассказала, что повальная внутрибольничная эпидемия — не что иное, как результат преступной халатности.

«Наше руководство ничего умнее не придумало, как нас туда всех загнать, как стадо животных. То есть мы были еще здоровые. Средствами защиты не обеспечили. Дали нам халатики, тапочки. В условиях войны все одноразовое становится многоразовым, все это стирать и использовать в обороте. Пока в тряпочку не превратится. Получается, мы жили среди больных, у нас не было никакой выделенной зоны. Ребята, вы что издеваетесь, дайте нам костюмы. А чего вам предохраняться, вы и так беременные уже», — негодует старшая медсестра терапевтического отделения больницы в Карабаново.

О ситуации рассказали и сами пациенты.

«Медперсонала нет, техничек нет. Смена ушла в пятницу. Никто нам ничего не колет. Никто нас не кормит», — жалуется пациент инфекционного госпиталя Максим Колюш.

РЕН ТВ обратилось к вице-губернатору Сергею Шевченко, который курирует областное здравоохранение.

«А дайте мне ссылку на все это. Наверное, я еще не посмотрел», — ответил он.

Затем в администрации области сообщили, что поводов для беспокойства нет. Однако с властями не согласны члены Общественной палаты, которые обратились к правоохранителям.

Как передавал 5-tv.ru, в России спрогнозировали скрытый пик пандемии COVID-19.

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