Без паники: в России спрогнозировали скрытый пик пандемии COVID-19

Совсем не обязательно, что пик пандемии коронавируса в России будет ярко выраженным. Он вполне может быть скрытым, но растянуться долгие недели. Такую теорию в беседе с РБК выдвинул врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад», — объяснил медик.

В числе прочего, свое предположение Безносенко подтверждает и тем, что сегодня подавляющее большинство пациентов не имеют никаких клинических проявлений COVID-19. Иначе говоря, выявить истинное число инфицированных просто невозможно — многие не делали тестов из-за отсутствия симптомов. Таким образом, истинный пик пандемии мог уже пройти незаметно.

Поддержал коллегу и ведущий научный сотрудник Института экспериментальной медицины Александр Чепурнов. В беседе с изданием профессор заявил, что в будущем с высокой долей вероятности России удастся избежать резкого увеличений числа пациентов с коронавирусом, так же как это было на первом этапе пандемии.

«Я бы согласился с тем, что была некая стабилизация, вызванная тем, как население относилось к самоизоляции в первую неделю после ее объявления. Эта неделя сыграла останавливающую роль, затормозив распространение эпидемии на начальном этапе», — уточнил Чепурнов.

Но в то же время поспешил заметить: говорить о том, что в случае скрытого пика пандемии страна вскоре выйдет на плато, еще преждевременно. Ведь даже существующая статистика, по его мнению, не может точно рассказать ученым, есть ли какая прямая взаимосвязь между режимом ограничений и характером распространения инфекции в разные периоды.

«Когда рушится бизнес и нечего есть, то тут уже не до самоизоляции. Думаю, что главным является момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Хотелось бы этого момента дождаться на предлетнем и летнем этапе», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки в России от COVID-19 успешно излечились 2 805 пациентов.

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