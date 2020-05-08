ТОП-5 фильмов для режима самоизоляции от красавицы-спортсменки Алины Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию также порекомендовала, что почитать, чем питаться и какие делать физические упражнения.
Фото: ТАСС / Сергей Карпухин
Российская титулованная фигуристка Алина Загитова назвала список фильмов и книг, которым стоит уделить время в режиме самоизоляции. Рекомендации 17-летней спортсменки разместил в Twitter Департамент спорта Москвы.
Алина предложила посмотреть оскароносные «Гарри Поттера», «Титаник» и «Аватар», а также прочитать книгу Джона Кехо «Подсознание может все» и учебник по биологии.
Она призвала включить в свой рацион овощи, фрукты и рыбу, и не забывать делать приседания, отжимания и планку.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, выступив в рубрике Москомспорта «Рекомендации», поможет вам разнообразить досуг в период самоизоляции.#Москомспорт pic.twitter.com/lGxVOz4C3N— Департамент спорта города Москвы (@sportmos) May 7, 2020
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.
В декабре 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении соревновательной карьеры. Она не выступила на чемпионате России в Красноярске, который являлся отборочным турниром к чемпионату Европы. В текущем году спортсменка заканчивает московскую школу — легендарную «Самбо-70».
Ранее Алина Загитова поразила фанатов прыжками на тренировке.
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