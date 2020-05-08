Здание фермы обрушилось под Челябинском. Под завалами порядка 30 голов скота
Инцидент произошел вечером 8 мая в поселке Ближний.
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Фото, видео: МЧС РФ, РИА Новости / Максим Богодвид
Здание животноводческой фермы частично обрушилось в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, инцидент произошел вечером 8 мая в поселке Ближний Агаповского района.
Прибывшие на место спасательные подразделения обнаружили разрушение кровли и стен на площади 750 квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. В настоящее время идет разбор завалов.
По предварительным данным, под рухнувшими конструкциями могут находиться порядка 20 голов крупного рогатого скота и десять свиней. Другие подробности происшествия выясняются. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и пятеро пострадали при обрушении лесов на стройке в Петербурге.
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