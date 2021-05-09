Что можно и нельзя делать 9 мая в день Святителя Стефана и Глафиры Горошницы

В России 9 мая отмечают самый важный праздник — День победы над фашистской Германией. А кроме того, православная церковь чтит память русского святого — святителя Стефана, епископа Великопермского. Он родился около 1340 года в Великом Устюге в семье церковнослужителя. По преданию, уже с малых лет он проявлял необыкновенное усердие к служению Богу, рано выучился читать и помогал отцу во время богослужения. Еще в молодости он Стефан принял иночество в одном из ростовских монастырей, а позже избрал своей миссией просвещение язычников-зырян, населявших Пермский край. Туда и отправился он в возрасте 40 лет, а в 1383 году святой стал первым епископом в новой Пермской церкви. Стефан составил азбуку языка зырян и перевел на него много церковных книг, обустраивал на пермских землях храмы и основал несколько монастырей. Скончался святитель Стефан в 1395 году в Москве, куда отправился по делам паствы. Его похоронили в монастыре на территории Кремля.

В этот же день, 9 мая, православные чтят память праведной девы Глафиры Амасийской, жившей в IV веке в Понтийском городе Амасии и принявшей мученическую смерть, отказавшись отречься от христианства.

В народе святая Глафира получила прозвище Горошница, так как в этот день было принято сажать горох и ранний картофель. В день поминовения Глафиры принесут удачу блюда из гороха.

Что нужно делать 9 мая

На Глафиру традиционно сажают горох и ранние сорта картофеля. Правда, по народным приметам, делать это следует, если на березах к этому времени уже распустились почки. А в тех краях, где погода в мае еще неустойчивая, чтобы защитить посадки от утренних заморозков, грядки посыпали торфом.

В обед на Глафиру Горошницу нужно есть блюда из гороха, чтобы здоровья хватило на целый год. В деревнях любили гороховую кашу, но самым вкусным всегда считался гороховый суп с мясом. В наши дни в качестве гарнира можно использовать консервированный горошек или добавить его в салаты.

Также в этот день на Руси встречали и чествовали ласточек. Люди верили, что эта птица хранит от несчастий дом, под крышей которого совьет гнездо. Ласточкино гнездо считалось и оберегом от пожара. Есть также поверье, что тот, кто разорит птичий домик, скоро заболеет и умрет.

Чего нельзя делать 9 мая

В этот день страшным преступлением считается не только разорять ласточкины гнезда, даже нечаянно, но и ловить этих птичек. Нарушивших этот запрет ждет череда несчастий и трудные жизненные ситуации.

На Глафиру лучше не вступать в брак. В народе считали, что 9 мая — день обмана и образовавшиеся в такой период семьи будут непрочными, а супруги неверными. Более того, не рекомендуется даже свататься в такой день. Даже очень влюбленные девушки предпочитали отказать своим парням, если те решались прийти с предложением руки и сердца в этот день, опасаясь, что брак будет коротким и полным непониманий и бед.

Существует также поверье, что на Глафиру нельзя в этот день стричь ногти и волосы или видоизменять прическу, особенно в парикмахерской или салоне — это может неблагоприятно отразиться на здоровье.

Приметы на 9 мая

Если ласточка совьет в этот день гнездо неподалеку от дома на доме бездетной пары, скоро у них родится первенец.

Если утром заморозки, то семь дней снова будет мороз.

Если березовый лист полностью развернулся, пора сажать картофель.

Громко и часто кукует кукушка — к хорошей погоде.

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