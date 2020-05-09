Американские тиктокеры задумались о переезде в Россию

Американские пользователи TitTok прониклись Россией и запустили волну обсуждения ее достоинств и недостатков. Все началось с Леонида Вердинского — молодой человек родился и вырос в Петербурге, а теперь живет в Сан-Франциско, Калифорния. Парень часто делится с подписчиками кадрами из прошлого на тему особенной жизни на родине.

Самым популярным роликом Леонида стало видео от 30 апреля, сделанное из отрывков времен его юности в городе на Неве. К ролику автор поста добавил депрессивную песню «Судно» группы «Молчат дома».

За неделю видео набрало больше трех миллионов просмотров. Подхватившие тему другие тиктокеры из США начали делать свои ролики с той же песней. Молодой человек под ником finlay777 станцевал под нее на камеру в шапке-ушанке. Парень заявил, что во время прослушивания «крутого» трека ему хочется быть человеком, выросшим в России.

«Главное — не быть частью ЛГБТ-сообщества. Или женщиной. И не жаловаться на постоянные нарушения прав человека, иначе пропадешь. Но это не важно. Песня все равно качает. Я родился не в той стране», — добавил блогер.

Девушка под ником emma опубликовала свой ответ под ту же песню. В ролике она меняет локацию в тиндере на Петербург в надежде найти себе парня из России и перебраться к нему.

Комментирующие развернули оживленное обсуждение на площадке видеохостинга. Одни утверждают, что Россия — страна с особым колоритом, других она восхищает больше остальных стран, а отдельных пользователей. Тиктокеры из Белоруссии, в свою очередь, упрекнули блогеров за использование трека белорусской группы «Молчат дома» в роликах на российскую тематику. Хотя трек и записан на стихи русского поэта Бориса Рыжего.

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабный социально значимый проект «Внуки Победы» объединил тысячи жителей России и зарубежных стран.