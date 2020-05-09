Пользователи TitTok из США прониклись кадрами Петербурга и песней на русском языке, которыми поделился житель Сан-Франциско.

Американские тиктокеры задумались о переезде в Россию

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Американские пользователи TitTok прониклись Россией и запустили волну обсуждения ее достоинств и недостатков. Все началось с Леонида Вердинского — молодой человек родился и вырос в Петербурге, а теперь живет в Сан-Франциско, Калифорния. Парень часто делится с подписчиками кадрами из прошлого на тему особенной жизни на родине.

Самым популярным роликом Леонида стало видео от 30 апреля, сделанное из отрывков времен его юности в городе на Неве. К ролику автор поста добавил депрессивную песню «Судно» группы «Молчат дома».

@leonverdinsky

Saint Petersburg ##russia ##Россия ##foryou

♬ Судно (Борис Рижий) — Molchat Doma

За неделю видео набрало больше трех миллионов просмотров. Подхватившие тему другие тиктокеры из США начали делать свои ролики с той же песней. Молодой человек под ником finlay777 станцевал под нее на камеру в шапке-ушанке. Парень заявил, что во время прослушивания «крутого» трека ему хочется быть человеком, выросшим в России.

«Главное — не быть частью ЛГБТ-сообщества. Или женщиной. И не жаловаться на постоянные нарушения прав человека, иначе пропадешь. Но это не важно. Песня все равно качает. Я родился не в той стране», — добавил блогер.

@finlay777

«but Alissa it just seems so vibey 💅🏽» ##fyp ##russia ##brighterinside ##foryoupage ##foryou

♬ Судно (Борис Рижий) — Molchat Doma

Девушка под ником emma опубликовала свой ответ под ту же песню. В ролике она меняет локацию в тиндере на Петербург в надежде найти себе парня из России и перебраться к нему.

@...............um

##greenscreen please i need to go to russia ##mycrib ##ChipotleSponsorMe ##retailtherapy ##ShowMeYourWalk ##passportchallenge ##russia

♬ Судно (Борис Рижий) — Molchat Doma

Комментирующие развернули оживленное обсуждение на площадке видеохостинга. Одни утверждают, что Россия — страна с особым колоритом, других она восхищает больше остальных стран, а отдельных пользователей. Тиктокеры из Белоруссии, в свою очередь, упрекнули блогеров за использование трека белорусской группы «Молчат дома» в роликах на российскую тематику. Хотя трек и записан на стихи русского поэта Бориса Рыжего.

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабный социально значимый проект «Внуки Победы» объединил тысячи жителей России и зарубежных стран.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
В МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции
15:17
Американские тиктокеры задумались о переезде в Россию
15:07
Технологии будущего: Илон Маск пообещал чипировать людей в 2020 году
15:00
Путин присоединился к участникам виртуального шествия «Бессмертного полка»
14:58
Жена Стаса Михайлова показала поистине царский подарок мужа
14:49
Жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы

Сейчас читают

Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени накануне Дня Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок