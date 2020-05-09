Траньков считает, что Трусова ощущала себя обделенной у Тутберидзе

Талантливая российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова покинула команду Этери Тутберидзе и решила отныне тренироваться под руководством Евгения Плющенко. Ситуацию в эфире «Матч ТВ» прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

«Трио, которое было у Тутберидзе, теперь разбито. Но Трусова во всех этих противостояниях была третьей, и, видимо, это ее немного не устраивало. Где-то она чувствовала себя обделенной вниманием или еще чем-то», — сказал спортсмен.

По словам Максима Транькова, «от хорошей жизни редко уходят». Фигурист заявил, что понимает болезненные переживания Этери Тутберидзе по поводу перехода Александры Трусовой. Однако, он считает, что «в смене тренера нет никакого предательства».

Евгений Плющенко, высказываясь по данному поводу, заявил — у него «нет привычки переманивать фигуристов». Он утверждает, что о переходе Трусовой ему сообщили ее родители. Сейчас из-за режима самоизоляции олимпийский чемпион вынужден общаться с девочкой дистанционно. Они укрепляют знакомство и уже работают над составлением программы.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях перехода Александры Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко.