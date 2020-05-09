Один человек погиб в результате пожара в московской больнице, где проходят лечение с COVID-19. Как стало известно 5-tv.ru, еще трое человек обратились за медицинской помощью.

В настоящее время возгорание полностью потушено. Предварительно, оно произошло в одной из палат.

Эвакуировано около 200 человек.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.