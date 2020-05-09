Один человек погиб в результате пожара в больнице Москвы с больными COVID-19
Еще трое человек обратились за медицинской помощью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Один человек погиб в результате пожара в московской больнице, где проходят лечение с COVID-19. Как стало известно 5-tv.ru, еще трое человек обратились за медицинской помощью.
В настоящее время возгорание полностью потушено. Предварительно, оно произошло в одной из палат.
Эвакуировано около 200 человек.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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