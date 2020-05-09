Видео с места пожара в больнице Москвы с больными COVID-19

Жертвой огня стал один пациент медицинского учреждения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Кадры с места пожара в столичной больнице, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Жертвой огня стал один человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — написал градоначальник.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из палат. Площадь горения составила 20 квадратных метров. С места происшествия были эвакуированы 295 пациентов, в том числе, 108 человек с коронавирусом. В настоящий момент проводятся дезинфекционные мероприятия.

Как сообщал ранее 5-tv.ru пожар случился в одном из лечебных корпусов городской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого в Москве. В медицинском учреждении проходили лечение пациенты с COVID-19.

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