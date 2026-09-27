Сарик Андреасян экранизирует биографию Михаила Круга

Семья Михаила Круга дала согласие на съемки биографического фильма о певце. Режиссером выступит Сарик Андреасян, сообщает «Подъем». В переговорах участвовали вдова музыканта Ирина Круг и сын Александр.

«Да, сотрудничать будем. Я лично не встречалась с работами режиссера, не знакома, не знаю, кто это. Но я Ирине доверяю», — рассказала сестра шансонье Ольга.

Работу над картиной могут начать в 2027 году. Лента покажет зрителям путь становления Михаила Круга— от его детства и до трагической смерти.

Напомним, что Михаил Воробьев, известный под творческим псевдонимом Круг, один из самых популярных представителей российского шансона, родился и вырос в Твери. Успех пришел к музыканту в 1994 году с выходом первого альбома «Жиган-Лимон». В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на композитора напали неизвестные. Преступники избили тещу шансонье, а его самого расстреляли, медикам не удалось спасти его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НМГ представила главные премьеры года. Это произошло на контент-форуме в Санкт-Петербурге. В числе самых ожидаемых картин — российско-китайский «Черный шелк» и новогодняя сказка «Хоттабыч» с Федором Бондарчуком.

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