Найден погибший: мужчина, перевернувшийся в лодке обнаружене под Калининградом

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, пропавшего после того, как лодка перевернулась в Куршском заливе под Калининградом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления ведомства.

«В 13:30 обнаружено тело мужчины. Поисково-спасательные работы завершены», - говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.

В ночь на четверг в окрестностях поселка Матросово перевернулась моторная лодка с двумя мужчинами — об этом сообщает ведомство. На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России.

Одного из мужчин нашли на берегу. Помощь ему оказали на месте, дальнейшая госпитализация не понадобилась. Спасатели продолжили поиски второго пострадавшего в пятницу и в субботу утром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на Бали случайно нашли погибшим пропавшего гражданина России. Артема Г. Поиски проводили с использованием дрона с тепловизором, но в начале это не помогло. Позже местные жители почувстсвовали неприятный запах.

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