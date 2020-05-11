Исследователи Калифорнийского университета в Беркли смогли объяснить многие неизвестные до этого процессы, которые происходят на самой большой планете в Солнечной системе.

Американские ученые разгадали «тайны» Юпитера

Фото: Zuma\TASS

Ученые Калифорнийского университета в Беркли наконец смогли объяснить многие неизвестные до этого процессы, которые происходят на Юпитере. Несмотря на то, что планета изучается астрономами уже 400 лет, многие особенности его турбулентной и постоянно меняющейся атмосферы оставались неясными. Об этом сообщает «Российская газета».

Для того, чтобы предметно изучить необычную атмосферы Юпитера: штормовые системы, источники вспышек молний, циклонические вихри, а также Большое Красное Пятно, — ученые объединили многоволновые ультрафиолетовые снимки «Хаббла» с ультрачеткими инфракрасными изображениями обсерватории Джемини и радионаблюдением космической станции «Юнона», расположенной на орбите планеты. Это позволило исследовать как сам Юпитер, так и более детально понять, как образовались планеты Солнечной системы более четырех с половиной миллиарда лет назад.

«Микроволновый радиометр „Юноны“ проникает глубоко в атмосферу планеты, обнаруживая высокочастотные радиоволны, проходящие через толстые слои облаков, а данные от „Хаббла“ и Джемини позволяют понять, насколько мощные эти облака и как глубоко сквозь них мы видим», — объяснил один из авторов исследования Эми Саймон из Центра космических полетов имени Годдарда.

Также благодаря снимкам, ученым удалось выяснить, что разряды молний и крупнейшие штормовые системы, которые их создают, образуются внутри и вокруг больших конвективных ячеек над облаками из воды и льда.

А темные «объекты», которые то возникают, то исчезают в Большом Красном Пятне — это не скопления более плотного материала, как считалось ранее, а просто просветы в облаках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые пересмотрели главную теорию возникновения Луны.

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