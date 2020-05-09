Ученые пересмотрели главную теорию возникновения Луны

Основная теория происхождения Луны оказалась под сомнением после открытия японских астрофизиков. Ученые зафиксировали выбросы углерода с поверхности естественного спутника Земли и доказали, что он выделяет больше этого элемента, чем считалось ранее. Об этом пишет журнал ScienceAdvances.

Согласно известной в научной среде точке зрения, Луны возникла в результате столкновения между космическими телами и прото-Землей, от ударов планета разогрелась до высокой температуры. Значительные массы вещества выпарились назад, в околоземное пространство. Солнечный ветер сдул летучие элементы, а более тяжелые компоненты сконденсировались и слились в один — Луну.

Исследователи получили новые данные с помощью лунного орбитального аппарата KAGUYA. Оказалось, что на спутнике Земли имеется резервуар углерода. Его происхождение нельзя объяснить падением микрометеоритов и влиянием солнечного ветра. При этом некоторые регионы Луны испускают сильные потоки ионов углерода и других элементов.

Ученые предполагают, что углерод мог появиться в лунных породах в самом начале ее формирования. Это предположение требует корректировки общепринятой гипотезы, поскольку при высоких температурах углерод бы испарился.

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